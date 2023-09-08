Фото-видео фото Телескоп Hubble сфотографировал галактику М 89 - обнаружилось невероятное

2023-09-08 22:12

Космический телескоп Hubble сфотографировал галактику М 89, состоящую, примерно, из 100 млрд звезд и расположенную на расстоянии 55 млн световых лет от нас в созвездии Девы. Об этом сообщает Phys.

Она имеет вид гигантского яркого шара из звезд, что необычно для эллиптических галактик, которые, как правило, имеют форму вытянутых эллипсоидов. Дело в том, что внешний вид этой галактики может быть игрой перспективы и результатом того, как она расположена по отношению к Земле.

М 89 имеет несколько интересных особенностей. Одна из ее структур по газу и пыли простирается на расстояние до 150 тысяч световых лет от центра галактики. В центре М 89 расположена сверхмассивная чёрная дыра, которая в прошлом проявляла фантастическую активность. Исследователи также предполагают, что в центре галактики был квазар, что может объяснить чрезвычайную яркость объекта, ведь квазары являются самыми яркими объектами в космосе. Кроме этого, астрономы зафиксировали вокруг галактики M 89 очень сложную многослойную структуру, являющуюся доказательством слияния с меньшими галактиками.

СПРАВКА:

Галактику М 89открыл астроном Шарль Мессье в 1781 году. Она значительно меньше, чем Млечный Путь. Мессье также создал каталог галактик. Буква М в названии галактики означает первую букву его фамилии.