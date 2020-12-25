Украина Льготный проезд в транспорте Киева - как изменятся условия в 2021 году

2020-12-25 19:30 252

В столице продлили льготный проезд в общественном транспорте для неместных до 1 июля 2021 года. 

"Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года. Соответствующее решение поддержали 104 депутата", – сообщает пресс-служба КГГА.

На льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников – не киевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие.

Напомним, с 1 января 2021 года льготный проезд в общественном транспорте столицы должен был обеспечиваться только для киевлян. Это было связано с введением единого электронного билета "Карточка киевлянина", который могут получить только люди, прописанные в столице.

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