Известия Кипр США продлили приостановление эмбарго в отношении Республики Кипр

2025-10-14 11:31

​ По сообщению Госдепартамента США, официальный Вашингтон продлил еще на
​ год приостановление действия оружейного эмбарго в отношении Республики Кипр.

​ Данное решение вступило в силу с 1 октября 2025 года и будет действовать до 30
​ сентября 2026 года. Оно стало продолжением текущей политики Государственного
​ департамента США, который первоначально инициировал снятие эмбарго на
​ поставки оружия в Республику Кипр 1 октября 2022 года.

​ Данное решение будет действовать в течении указанного периода и может быть
​ продлено если:

​ «Правительство Республики Кипр продолжит сотрудничать с Правительством США
​ в усилиях по реализации реформ в области противодействия отмыванию денег и
​ финансового регулирования»;

​ «Правительство Республики Кипр продолжит принимать необходимые меры для
​ отказа российским военным кораблям в доступе в порты для дозаправки и
​ обслуживания».

​ В своей ремарке Президент Республики Кипр Никос Христодулидес отметил: «Это
​ было то, чего мы ожидали. Наша цель состоит в том, чтобы этот приостановление
​ стало постоянным и не принималось каждый год. Именно в этом контексте в
​ ближайшем будущем члены Национальной гвардии Кипра выедут в США, чтобы
​ они могли детально ознакомиться с образцами вооружений, которые мы запросили
​ у американской стороны».

