США продлили приостановление эмбарго в отношении Республики Кипр

По сообщению Госдепартамента США, официальный Вашингтон продлил еще на
год приостановление действия оружейного эмбарго в отношении Республики Кипр.
Данное решение вступило в силу с 1 октября 2025 года и будет действовать до 30
сентября 2026 года. Оно стало продолжением текущей политики Государственного
департамента США, который первоначально инициировал снятие эмбарго на
поставки оружия в Республику Кипр 1 октября 2022 года.
Данное решение будет действовать в течении указанного периода и может быть
продлено если:
«Правительство Республики Кипр продолжит сотрудничать с Правительством США
в усилиях по реализации реформ в области противодействия отмыванию денег и
финансового регулирования»;
«Правительство Республики Кипр продолжит принимать необходимые меры для
отказа российским военным кораблям в доступе в порты для дозаправки и
обслуживания».
В своей ремарке Президент Республики Кипр Никос Христодулидес отметил: «Это
было то, чего мы ожидали. Наша цель состоит в том, чтобы этот приостановление
стало постоянным и не принималось каждый год. Именно в этом контексте в
ближайшем будущем члены Национальной гвардии Кипра выедут в США, чтобы
они могли детально ознакомиться с образцами вооружений, которые мы запросили
у американской стороны».