Известия Кипр США продлили приостановление эмбарго в отношении Республики Кипр

2025-10-14 11:31

​ По сообщению Госдепартамента США, официальный Вашингтон продлил еще на

​ год приостановление действия оружейного эмбарго в отношении Республики Кипр.

​ Данное решение вступило в силу с 1 октября 2025 года и будет действовать до 30

​ сентября 2026 года. Оно стало продолжением текущей политики Государственного

​ департамента США, который первоначально инициировал снятие эмбарго на

​ поставки оружия в Республику Кипр 1 октября 2022 года.

​ Данное решение будет действовать в течении указанного периода и может быть

​ продлено если:

​ «Правительство Республики Кипр продолжит сотрудничать с Правительством США

​ в усилиях по реализации реформ в области противодействия отмыванию денег и

​ финансового регулирования»;

​ «Правительство Республики Кипр продолжит принимать необходимые меры для

​ отказа российским военным кораблям в доступе в порты для дозаправки и

​ обслуживания».

​ В своей ремарке Президент Республики Кипр Никос Христодулидес отметил: «Это

​ было то, чего мы ожидали. Наша цель состоит в том, чтобы этот приостановление

​ стало постоянным и не принималось каждый год. Именно в этом контексте в

​ ближайшем будущем члены Национальной гвардии Кипра выедут в США, чтобы

​ они могли детально ознакомиться с образцами вооружений, которые мы запросили

​ у американской стороны».

