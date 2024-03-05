Политика Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной до конца апреля

2024-03-05 21:37

 

Польские фермеры сообщили, что продлевают протесты на границе с Украиной до 30 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Как говорится в документе, акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

"Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенне. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек", - говорится в сообщении.

Согласно документу, речь идет о протестах на контрольно-пограничном пункте "Гребенное - Рава Русская".

"Цель общественного собрания - ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины", - говорится в сообщении.
Блокада границы с Польшей

Польские фермеры несколько недель назад заблокировали границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт. Такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры недовольны транзитом украинского зерна через Польшу и боятся, что оно может оставаться в стране.

Недавно в Государственной пограничной службе Украины рассказали, какая ситуация на границе с Польшей и какие КПП "стоят полностью".

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