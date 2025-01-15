ВОЙНА В Украине Верховная Рада уже в 14 раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине

2025-01-15 12:30

Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать еще как минимум 90 суток, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм в среду, 15 января.

Народные избранники проголосовали за законопроекты №12404 и 12405, которые накануне были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

За продление военного положения отдали свои голоса 315 народных депутатов, а за продление общей мобилизации - 310.

Рада уже 14 раз приняла решение о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине. Они будут действовать до 9 мая этого года. Теперь соответствующие документы должен подписать президент.

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