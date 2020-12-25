Украина КАРТА Блэкаут в шести областях и тысяча ДТП - как Украина пережила удар стихии

2020-12-25 12:43 364

Снегопады и сильный ветер оставили жителей шести областей Украины без света. По данным ГСЧС, в результате непогоды из-за срабатывания системы защиты линий электропередач 25 декабря обесточено 214 населенных пунктов.

Без света остались жители в 76 населенных пунктах Полтавской области, 73 - Черниговской, 25 - Сумской, 16 - Киевской, 16 - Кировоградской и 8 в Житомирской.

Кроме того, из-зя гололеда и плохой видимости на дорогах страны произошло более тысячи ДТП, более десяти жертв, много пострадавших.

Спасатели предупреждают, что в восточных и северо-восточных районах страны прогнозируют значительный снег, а также мокрый снег, его налипание и гололед. На дорогах ожидается гололедица.

В восточных и юго-восточных областях возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности. В целом на праздничные выходные метеорологи обещают легкий мороз по ночам и осадки в виде дождя и мокрого снега.

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