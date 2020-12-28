Украина фото Завершился ремонт рейдового буксира "Яны Капу", который раскурочили в российском плену

2020-12-28 09:11 49

Украина завершила ремонт рейдового буксира "Яны Капу", который россияне захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу", - сообщает "АрмияInform".

Во время ремонта удалось восстановить боеспособность этого судна, которое отныне сможет выполнять задания, добавляют в издании. Так, во время ремонтных работ судно почистили, исправили дефекты, заменили поврежденные участки корпуса и палубы, покрасили их.

Кроме этого, на "Яны Капу" починили газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоры. Также на буксире отремонтировали рулевое и якорное устройство, электрооборудование и внутренние помещения.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и три корабля, которые были захвачены у Керченского пролива. Незаконно арестованные моряки вернулись на родину 7 сентября 2019 года, а 18 ноября 2019 РФ передала Украине корабли, но без оборудования.

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