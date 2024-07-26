Жизнь Украина активно восстанавливает свою энергетическую сеть - когда перестанут отключать свет

2024-07-26 22:12

Украина активно восстанавливает свою энергетическую сеть и генерацию. Об этом заявил на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ремонтная кампания идет, и она в этом году даже масштабнее, чем в прошлом году. Мы говорили, что в прошлом году действительно была сделана самая масштабная в истории Украины кампания - мы добавили 3,3 гигаватта уничтоженной генерации в прошлом году. В этом году цифра будет больше", - сказал министр.

Он отметил, что ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

"У нас уже есть результаты, но из соображений безопасности конкретизировать уровень восстановления украинской генерации нельзя", - пояснил он.

Напомним, Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.