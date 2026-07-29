Світ Компанія SpaceX вивела на орбіту експериментального робота для ремонту супутників прямо на орбіті

2026-07-29 16:44

Компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на орбіту експериментальний апарат, який у майбутньому зможе обслуговувати супутники просто в космосі. Запуск відбувся з бази у Кейп-Канаверал у Флориді, повідомили в компанії.

Під час місії MRV-MEV на орбіту доставили роботизований апарат Mission Robotic Vehicle (MRV) та три спеціальні модулі Mission Extension Pods (MEP). Керувати новою космічною системою буде компанія SpaceLogistics - дочірня структура аерокосмічної корпорації Northrop Grumman.

Головне завдання апарата - продовжувати термін служби супутників, які вже працюють на геостаціонарній орбіті. Для цього MRV оснащений двома роботизованими маніпуляторами завдовжки близько трьох метрів. За їхньою допомогою він зможе встановлювати додаткові модулі живлення та підтримки на супутники, що вичерпали частину своїх ресурсів.

У SpaceX зазначили, що це один із перших кроків до створення нової ери космічного обслуговування, коли супутники не доведеться списувати після завершення початкового терміну роботи.