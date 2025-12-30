ВІЙНА В Україні Україна та росія припинили вогонь біля Запорізької АЕС заради ремонту пошкодженої ЛЕП

2025-12-30 14:40

Ремонт лінії електропередач розпочався поблизу Запорізької атомної електростанції. Довкола станції оголошено  локальне припинення вогню. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на це нове тимчасове "вікно тиші" з метою відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплової електростанції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що без відновлення Каховської дамби не буде працювати ЗАЕС, на відновлення потрібно 2 мільярди євро.

