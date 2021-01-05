Спорт Арсенал досрочно вернул киевскому Динамо полузащитника Мохаммеда Кадири

2021-01-05 14:43 35

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири досрочно вернется в киевское Динамо. 24-летний Кадири успел провести за тульскую команду 13 матчей, в которых забил два гола.

Как сообщает Спорт-Экспресс, Тульский Арсенал, где Кадири выступал в аренде, воспользовался возможностью досрочного прекращения контракта зимой, хотя аренда была рассчитана до конца сезона.

Мохаммед Кадири перешел в Динамо как раз из Арсенала летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт с киевским клубом. В составе бело-синих полузащитник провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

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