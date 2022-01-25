Украина Украинцам назвали условия досрочного выхода на пенсию

2022-01-25 19:40

Не все украинцы могут уйти на отдых ранее положенных трудовых лет

Не смотря на то, что в Украине усложняется выход на пенсию, некоторые украинцы могут выйти досрочно на заслуженный отдых досрочно. Украинцам рассказали, кто на это имеет право.

Не все украинцы могут уйти на отдых ранее положенных трудовых лет.

В Украине досрочно выйти на пенсию могут мужчины в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 50 лет при наличии у них страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Но и это еще не все.

Досрочно выйти на пенсию в Украине могут лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, которые принимали участие в боевых действиях в контртеррористической операции, а также те, которым установлена инвалидность, полученная из-за ранения, контузии или увечья.

Для того, чтобы выйти досрочно на пенсию, украинец должен обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Порядок исчисления размера этой пенсии зависит от полученного заработка и страхового стажа каждого лица.

По официальным данным, в Украине на сегодняшний день 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн пенсионеров работают.

Как сообщалось, в Украине 4,7% пенсионеров теперь получают более 10 тыс грн. В прошлом году данный показатель составлял всего 3%.

В Украине теперь чтобы выйти на пенсию с 1 января 2022, нужно иметь 60 лет и страховой стаж от 29 лет; 63 года и страховой стаж от 19 до 29 лет; 65 лет и страховой стаж от 15 до 19 лет.

Напомним, как сообщалось, с 1 января 2022 года почти до 8 тыс грн увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Также размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность.