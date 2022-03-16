ВОЙНА В Украине РФ досрочно выпустят курсантов ВУЗов, чтобы отправить их на убой в Украину

2022-03-16 17:30

Уже идет 21-й день с момента, как россия напала на Украину. Враг потерял уже до 40% своих подразделений и теперь пытается усилить свои подразделения. Для этого рф хочет досрочно выпустить курсантов учебных заведений и отправить их в Украину.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на информацию от Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, российским военным руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с дальнейшим привлечением их к боевым действиям против Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ВСУ разбили подразделение разведчиков армии РФ, у большинства погибших чеченские фамилии. Кроме того, российских оккупантов остановили по всем направлениям.