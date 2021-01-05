Мир фото Объявленная погибшей модель и девушка Бонда Таня Робертс оказалась живой

2021-01-05 12:15 98

Майк Пингель, представитель американской актрисы и модели Тани Робертс, известной по роли девушки Бонда в фильме "Вид на убийство", опроверг информацию о ее смерти.

Об этом сообщает издание TMZ, которое ранее сообщило о трагическом известии. Выяснилось, что звезда, объявленная умершей, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, но она жива. Врачи борются за жизнь Тани Робертс.

По словам Майка Пингеля, ошибка произошла из-за того, что многолетний партнер Робертс Лэнс О'Брайен туманно сообщил CNN о ее критическом состоянии после посещения в больнице, поэтому журналист, вероятно, его неправильно понял.

Актер Эштон Катчер также подтверждает, что актриса жива.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Робертс, вернувшись домой после прогулки со своими собаками, упала и получила тяжелую травму. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, но спасти не смогли.

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