ВОЙНА В Украине Финальная модель ленд-лиза от США еще не согласована, - Резников

2022-09-10 18:00

Американские партнеры еще окончательно не завершили формировать модель ленд-лиза для Украины. Впрочем, закон вступит в силу в срок - с 1 октября, поэтому ленд-лизу точно быть, объем денег по этой программе уже определен.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

Нюансы и детали, которым ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются, отметил он. Министр считает, что в любом случае это не будет похоже на модель ленд-лиза во время Второй мировой войны, когда США предоставляли поддержку СССР и Великобритании на возвратной основе.

"Чтобы я сейчас не сказал, оно может в финальной версии быть немножко другим. И тут еще важно, что скорее всего дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов. Потому что это все же денежные отношения. Моя задача - проконсультировавшись с Генштабом, взяв их потребность, сказать, что мне нужны именно эти беспилотники или ракеты", - сказал Резников.

В чем идея ленд-лиза? Деньги по программе, как напомнил министр обороны, будут идти в экономику Соединенных Штатов, на поддержку ВПК.

"Например, они со складов дают нам ракеты для HIMARS. Это означает, что компания, которая их производит, начнет производить, чтобы заполнить эти склады. То есть мы их забрали, а они должны себе на склад это положить, пусть через 2-3 года", - отметил чиновник.

Пока же ленд-лиз не заработал, Украина получает помощь от США по остальным четырем программам. "Они деньги продолжают выделять, получают разрешения в Конгрессе, Сенате и затем финансируют те или иные программы", - добавил министр.

Напомним, сейчас Украина получает американское вооружение в рамках одобренного в конце мая пакета помощи на 40 млрд долларов.