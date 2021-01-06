Украина Январский локдаун: Какой бизнес будет запрещен на время карантина в Украине с 8 по 24 января

2021-01-06 08:11 161

Во время жесткого карантина с 8 по 24 января разрешена торговля продуктами, ветеринарными препаратами и лекарствами.

"Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначена для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговля другими группами товаров может осуществляться исключительно при адресной доставке заказов", - сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

"Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина", - добавил он.

По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин будет в Украине только 16 дней.

"16 дней это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунив, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже с весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система", - сказал чиновник.

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Январский локдаун: Какой бизнес будет запрещен на время карантина в Украине с 8 по 24 января 2021-01-06 08:11 161