Коронавирус После 25 января в Украине начнется карантин с другими ограничениями, - глава МОЗ Степанов

2021-01-15 08:28 42

Выступавший ранее за продление локдауна после 24 января глава МОЗ Максим Степанов видимо передумал. В эфире ТВ чиновник заявил, что ограничения продлевать не планируется.

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сказал министр.

При этом министр отметил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - добавил глава МОЗ.

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