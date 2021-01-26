Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Адаптивный карантин в Украине: полный список ограничений и запретов, которые уже вступили в силу

2021-01-26 08:12 42

Как сообщил глава МОЗ Укрины Максим Степанов, Минздрав проанализирует ситуацию и в течение недели примен решение о возвращении к адаптивному карантину.

В стране действительно наблюдается снижение числа новых случаев, за минувшую неделю выявили 30 612 случаев заболеваемости, что почти на 14 тысяч меньше, чем неделей ранее. Однако, пандемия еще не побеждена и полного снятия ограничительных мер ожидать не стоит.

После завершения январского локдауна (25 января) в стране вступают ограничения "оранжевой" зоны, которые были ранее установлены до 28 февраля.

Что сейчас запрещено в Украине:

посещение заведений образования группами более 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, это больше касается вузов;

посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% учеников и персонала;

проведение в учреждениях образования массовых мероприятий при участии более чем одной группы, класса детей;

проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов;

прием посетителей в музеях и на выставках, если в залах более одного человека на 10 кв. м;

проведение массовых мероприятий, в частности, концертов, спортивных, рекламных и других, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками; исключением являются официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти;

работа кинотеатров и заведений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала;

перевозка в общественном транспорте большего количества пассажиров, чем количество посадочных мест;

проведение дискотек, работа ночных клубов.

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