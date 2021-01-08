ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине сегодня введен усиленный карантин - полный список новых запретов и ограничений с 8 до 24 января
2021-01-08 11:12 154
В Украине с полуночи 8 января вступил в силу так называемый локдаун, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Усиленные карантинные ограничения будут действовать на всей территории страны с 8 до 24 января включительно. Транспорт в локдаун будет работать, однако может быть изменен интервал его движения.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО - ПОЛНЫЙ СПИСОК КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ:
- посещение заведений образования любой формы собственности, кроме детских садиков
- работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и роботы навынос)
- работа кинотеатров, театров
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий
- работа торгово-развлекательных центров (в них будет разрешаться лишь торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией)
- прием посетителей заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий
- прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров и работа бассейнов
- работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения (исключения мы укажем в следующем блоке "Что разрешается")
- работа непродовольственных рынков (продовольственные работать смогут, но с ограничениями)
ЧТО РАЗРЕШЕНО ВО ВРЕМЯ ЯНВАРСКОГО КАРАНТИНА:
- торговля продовольственными товарами
- торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами
- торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных
- техническое обслуживание и ремонт авто
- работа автозаправочных станций (без зон питания)
- работа финансовых учреждений (банков)
- работа почтовых операторов
- работа парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи, без ожидания в помещении)
- работа отелей (зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей
Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работы, если это возможно.
Напомним, ранее в МОЗ объяснили, что не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и опытом других стран. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.
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