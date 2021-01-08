Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине сегодня введен усиленный карантин - полный список новых запретов и ограничений с 8 до 24 января

2021-01-08 11:12 154

В Украине с полуночи 8 января вступил в силу так называемый локдаун, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Усиленные карантинные ограничения будут действовать на всей территории страны с 8 до 24 января включительно. Транспорт в локдаун будет работать, однако может быть изменен интервал его движения.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО - ПОЛНЫЙ СПИСОК КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ:

  1.  посещение заведений образования любой формы собственности, кроме детских садиков
  2. работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и роботы навынос)
  3. работа кинотеатров, театров
  4. проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий
  5. работа торгово-развлекательных центров (в них будет разрешаться лишь торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией)
  6. прием посетителей заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий
  7. прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров и работа бассейнов
  8. работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения (исключения мы укажем в следующем блоке "Что разрешается")
  9. работа непродовольственных рынков (продовольственные работать смогут, но с ограничениями)

 

ЧТО РАЗРЕШЕНО ВО ВРЕМЯ ЯНВАРСКОГО КАРАНТИНА:

  • торговля продовольственными товарами
  • торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами
  • торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных
  • техническое обслуживание и ремонт авто
  • работа автозаправочных станций (без зон питания)
  • работа финансовых учреждений (банков)
  • работа почтовых операторов
  • работа парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи, без ожидания в помещении)
  • работа отелей (зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей

Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работы, если это возможно.

Напомним, ранее в МОЗ объяснили, что не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и опытом других стран. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Январский локдаун в Украине: на кого не распространяются ограничения

2021-01-08 09:11 245

Январский локдаун в Украине: четыре основных запрета и сроки нового карантина

2021-01-04 13:44 2065

Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина

2020-12-18 09:37 11137

В Минздраве допустили, что новогодний локдаун могут перенести на февраль

2020-12-15 08:38 504

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса

2021-01-08 15:28 462

COVID-паспорт: Вышло мобильное приложение, фиксирующее коронавирусную историю граждан

2021-01-08 13:45 196

Клетки иммунной памяти: ученые нашли способ защиты от повторного заражения коронавирусом

2021-01-08 12:15 175

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине сегодня введен усиленный карантин - полный список новых запретов и ограничений с 8 до 24 января

2021-01-08 11:12 154
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса 2021-01-08 15:28 462
COVID-паспорт: Вышло мобильное приложение, фиксирующее коронавирусную историю граждан 2021-01-08 13:45 196
Клетки иммунной памяти: ученые нашли способ защиты от повторного заражения коронавирусом 2021-01-08 12:15 175
ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине сегодня введен усиленный карантин - полный список новых запретов и ограничений с 8 до 24 января 2021-01-08 11:12 154