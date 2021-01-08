Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине сегодня введен усиленный карантин - полный список новых запретов и ограничений с 8 до 24 января

2021-01-08 11:12 154

В Украине с полуночи 8 января вступил в силу так называемый локдаун, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Усиленные карантинные ограничения будут действовать на всей территории страны с 8 до 24 января включительно. Транспорт в локдаун будет работать, однако может быть изменен интервал его движения.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО - ПОЛНЫЙ СПИСОК КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ:

посещение заведений образования любой формы собственности, кроме детских садиков работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и роботы навынос) работа кинотеатров, театров проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий работа торгово-развлекательных центров (в них будет разрешаться лишь торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией) прием посетителей заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров и работа бассейнов работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения (исключения мы укажем в следующем блоке "Что разрешается") работа непродовольственных рынков (продовольственные работать смогут, но с ограничениями)

ЧТО РАЗРЕШЕНО ВО ВРЕМЯ ЯНВАРСКОГО КАРАНТИНА:

торговля продовольственными товарами

торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами

торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных

техническое обслуживание и ремонт авто

работа автозаправочных станций (без зон питания)

работа финансовых учреждений (банков)

работа почтовых операторов

работа парикмахерских и салонов красоты (только по предварительной записи, без ожидания в помещении)

работа отелей (зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей

Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работы, если это возможно.

Напомним, ранее в МОЗ объяснили, что не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и опытом других стран. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.

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