Коронавирус Карантинные ограничения в Украине усиливают сразу в пяти областях

2021-02-19 18:31

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантиные ограничения в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

В указанных регионах за последние несколько дней существенно выросла заболеваемость коронавирусом.

Также была озвучена необходимость повышения способности больниц принимать большее количество больных, сообщает пресс-служба Кабмина.

"При необходимости было рекомендовано на местном уровне, в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", принимать решения об ограничениях на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания. Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроле въезда/выезда в населенные пункты и так далее", – говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что ситуация со скачком заболеваемости в конце последнего месяца зимы была прогнозируемой. Ведь в этот период, кроме всего, наблюдается и увеличение случаев ОРВИ.

При этом он считает, что благодаря январскому локдауну ситуация пока контролируемая, больницы получили необходимую разгрузку перед новым ростом количества больных.

Также главный санврач призвал власти на местах следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий после их усиления, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

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