Мир фото Во время инаугурации Байдена доступ на территорию Капитолия будет полностью перекрыт

2021-01-13 14:45 21

На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена полиция и ФБР закроют для публики доступ на территорию здания Капитолия, передает Associated Press.

По словам исполняющей обязанности начальника полиции Капитолия Йогананды Питман, правоохранительные органы на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне совместными усилиями готовы гарантировать безопасность во время инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Напомним, Йогананда Питман временно исполняет обязанности шефа полиции Капитолия после того, как предшественник Стивен Санд уволился из-за критики во время штурма здания на прошлой неделе.

Ранее пока еще легитимный лидер США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне на время инаугурации Джо Байдена.

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