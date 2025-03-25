Курьезы Трамп потребовал убрать свой неудачный портрет из галереи американских лидеров в Капитолии

2025-03-25 09:25

Президенту США Дональду Трампу не понравился его портрет, размещенный в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"Никто не любит плохие фотографии или картины, на которых изображен сам, но тот, что в Колорадо, в Капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был умышленно искажен до такой степени, какой даже я, пожалуй, никогда раньше не видел", - написал американский лидер.

Трамп возмутился, что портрет 44-го президента США Барака Обамы художница сделала "прекрасным", и подчеркнул, что его портрет - "действительно самый худший".

"Наверное, с возрастом она потеряла свой талант. В любом случае, я бы предпочел не иметь никакой картины, чем иметь эту, но многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. На самом деле, они очень разгневаны из-за этого!" - отметил президент.

По словам Трампа, он обратился "от имени этих людей" к губернатору штата Джареду Полису с просьбой убрать упомянутый портрет. "Джареду должно быть стыдно!" - добавил он.

В Капитолии штата Колорадо традиционно размещают портреты всех президентов США как часть исторической галереи. Они напоминают о вкладе каждого президента в развитие страны.

Художники изображают президентов в своем стиле, что добавляет культурной ценности галерее. Портреты заказываются благодаря частным пожертвованиям, а не государственным средствам, что подчеркивает общественный интерес к сохранению этой традиции.