Политика Дональд Трамп взбешен приказом Байдена приспустить флаги во время его инаугурации 20 января

2025-01-06 09:36

Избранный президент США Дональд Трамп не доволен, что американские флаги во время его инаугурации 20 января будут приспущены в честь покойного президента Джимми Картера. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Reuters.

Отмечается, что президент Джо Байден приказал приспустить флаги на 30 дней со дня смерти Картера 29 декабря, как это принято, когда умирает президент США.

Трамп, объявивший о планах поучаствовать в мемориальной службе Картера в Вашингтоне 9 января, выразил критику в сообщении в Truth Social из-за того, что флаги останутся в траурном положении во время его церемонии присяги.

"Демократы все в восторге из-за того, что наш замечательный американский флаг может быть приспущен во время моей инаугурации. Они думают, что это замечательно, и очень радуются этому, потому что на самом деле они не любят нашу страну, они думают только о себе", – сказал Трамп.

Он отметил, что из-за смерти Картера на прошлой неделе американский флаг "впервые в истории во время инаугурации будущего президента будет приспущен".

"Никто не хочет этого видеть, и ни один американец не может этому радоваться. Посмотрим, как это получится", – сказал он.