Украина фото Стартовал всеукраинский тарифный протест - люди перекрывают трассы и требуют снижения цены газа

2021-01-15 12:15 63

В городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид. Фото с мест проведения акции публикует Телеграм-канал Протест.

Участники акции протестуют против повышения тарифов на газ и его транспортировку.

В Лубнах протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков. Митинги проходят в Одессе, Сумах, Виннице, Херсоне и других городах. На данный момент в некоторых городах акции протеста не особо многолюдны, однако участники постепенной прибывают.

В Запорожье несколько десятков местных жителей перекрыли въезд в город, и требуют уменьшения цены на газ. Трасса перекрыта уже почти час. Иногда люди все же пропускают несколько машин, чтобы не создавать километровой пробки. Однако затем снова перекрывают въезд.

Большинство людей пенсионного возраста, все они жалуются на то, что просто не выдержат такой финансовой нагрузки. Некоторые говорят, что вообще не смогут оплатить по новым тарифам.

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