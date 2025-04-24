Фиксированный тариф на газ для украинцев продлен на один год — 7,96 грн за куб + доставка

Нафтогаз Украины до апреля 2026 года продлил действие фиксированного тарифа на поставку газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать до 30 апреля 2026 года.
"Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, 11 апреля Кабмин продлил действие льготных тарифов для производителей тепла до 31 октября 2025 года.
Напомним, в конце марта Европейский банк реконструкции и развития утвердил кредит для Нафтогаза в 270 млн евро для закупки газа.