Экономика Фиксированный тариф на газ для украинцев продлен на один год — 7,96 грн за куб + доставка

2025-04-24 16:43

Нафтогаз Украины до апреля 2026 года продлил действие фиксированного тарифа на поставку газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

"Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 апреля Кабмин продлил действие льготных тарифов для производителей тепла до 31 октября 2025 года.

  • для производства тепловой энергии для населения - 7,42 грн (0,16 евро);
  • для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений - 16,39 грн (0,36 евро);
  • для производства электроэнергии в конденсационном цикле [электроэнергия, произведенная из водяного пара - SOE Weekly] -10,5 грн (0,23 евро);
  • для производства электроэнергии в тепловом цикле - 16,5 грн (0,36 евро).

Напомним, в конце марта Европейский банк реконструкции и развития утвердил кредит для Нафтогаза в 270 млн евро для закупки газа.

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