Политика Трамп признался, что отложил на 90 дней введение тарифов из-за возникшей паники

2025-04-11 14:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил на 90 дней введение тарифов, потому что "люди начали немного паниковать". Об этом он сообщил , во время общения с журналистами.

"Я подумал, что люди немного вышли за рамки. Они были немного взволнованы, немного напуганы, в отличие от этих чемпионов, потому что у нас есть большая работа, которую мы должны сделать. Ни один другой президент не сделал бы того, что сделал я", – сказал президент США.

В то же время Трамп заявил, что в вопросе тарифов США имеют огромную поддержку со стороны других стран, в частности Китая. По его мнению, Китай хочет заключить соглашение, но не знает, как это сделать.

"Это одна из тех вещей, которыми они не очень гордятся. А президент Си – гордый человек. Я знаю его очень хорошо, и они не совсем знают, как это сделать, но они поймут это в процессе, но они хотят заключить соглашение", – рассказал лидер США.