Политика Ответ на пошлины Трампа: Китай вводит новые таможенные тарифы до 84% на товары из США

2025-04-10 13:35

Правительство Китая объявило о введении дополнительной пошлины в 50% на импорт из США с 10 апреля, что соответствует дополнительному сбору, введенному американским президентом Дональдом Трампом в ответ на предыдущие действия Пекина. Общий уровень тарифа КНР на товары из США достиг 84%. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Китая.

"Китай призывает США немедленно исправить свою неправильную практику, отменить все односторонние тарифные меры против Китая и должным образом решить разногласия с Китаем через равноправный диалог на основе взаимного уважения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство торговли КНР заявило, что добавило 12 американских компаний в список экспортного контроля и 6 американских компаний - в список "ненадежных".

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