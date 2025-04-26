Экономика Что будет с тарифами на электроэнергию для населения в Украине с 1 мая

2025-04-26 13:34

В прошлом году тариф на электроэнергию для бытовых потребителей вырос почти вдвое. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В мае правительство должно было бы пересмотреть тариф на свет, однако его, как и цену на газ, зафиксировали. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне.

Заметим, что для украинцев с двухзонными счетчиками тариф на электроэнергию в определенное время суток будет ниже. Так, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 грн за кВт-час.

Напомним, что до 30 апреля для пользователей электроотопления действует правило: если абонент потребляет до 2000 кВт-ч в месяц, то заплатит 2,64 грн/кВт∙ч на весь объем электроэнергии. Однако с 1 мая 2025 года специальный тариф будет отменен, то есть все домохозяйства перейдут на единый тариф в размере 4,32 грн за кВт-ч независимо от объема потребления электроэнергии.

Также напомним, что бизнес платит за электроэнергию больше. Тариф на свет для предприятий в Украине в 2025 году составляет 686,23 грн за 1 МВт.

Но не вырастут ли цены на электроэнергию для населения в 2025 году? Юрий Корольчук считает нынешний тариф уже завышенным. Он объясняет: электроэнергию покупают у компании Энергоатом, а она имеет более низкую себестоимость производства электроэнергии. По мнению Корольчука, справедливый тариф на свет - не выше 3,5 гривны.

Эксперт отметил, что украинцы и сейчас платят за свет больше, чем думают, поскольку из своих карманов оплачивают еще и повышение тарифов для бизнеса и промышленности. Рост тарифов для этих категорий дополнительно ударил и по населению, поскольку из-за этого растет стоимость продукции, товаров и услуг.