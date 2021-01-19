Украина Тариф на газ только 6,99 грн за куб, любые повышения запретили до конца карантина

2021-01-19 08:37 203

После массовых протестов во вмногих городах страны с перекрытием дорог и пикетированием органов власти были снижены тарифы на газ для населения снижены. В Кабмине заявили, что сегодня цена голубого топлива составляет 6,99 грн за кубометр. И ни копейкой больше.

"Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут повысить цену", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%.

"Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 13 января "Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по цене 6,99 грн/куб. м до конца отопительного сезона. Компания готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить газом по цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. Для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. согласно условиям договоров.

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