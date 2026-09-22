Економіка Київ та Варшава досягли угоди щодо диверсифікації постачання нафти та газу

2026-09-22 11:29

Український Нафтогаз та польська компанія ORLEN під час саміту Карпатської вісімки підписали два меморандуми, спрямовані на посилення енергетичної безпеки України та диверсифікацію маршрутів постачання енергоресурсів. Про це повідомив Нафтогаз.

"Один із документів передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу в першому кварталі 2027 року. Додаткові обсяги LNG у разі необхідності допоможуть забезпечити потреби України в період пікового сезонного споживання", - йдеться у повідомленні.

Другий документ передбачає постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 млн доларів. Вказано, що це дозволить додатково посилити стабільність постачання пального в умовах світової нафтової кризи, спричиненої подіями на Близькому Сході.

Документ також дозволяє опрацювати можливість постачання української нафти для переробки на нафтопереробних заводах у Центральній Європі. Ще одним напрямом співпраці має стати потенційна передача Укрнафті вживаних паливовозів для транспортування нафтопродуктів.