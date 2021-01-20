Политика фото Разведка РФ пыталась выкупить украденный во время захвата Капитолия ноутбук Ненси Пелоси

2021-01-20 09:12 98

Одна из участниц штурма Капитолия 6 января украла из кабинета спикера Палаты представителей Ненси Пелоси ноутбук и пыталась продать его россиянам, сообщил агент ФБР, давая показания в суде под присягой.

По данным Reuters, судебные слушания касались уголовного дела против жительницы Пенсильвании Райли Джун Уильямс, обвиненной в незаконном проникновении в здание Капитолия. Согласно письменным показаниям, поданным в Окружной суд США по округу Колумбия, ФБР получило наводку от человека, который назвал себя бывшим романтическим партнером Уильямс. Информатор сказал, что его бывшая пассия "намеревалась отправить компьютер своему другу в Россию, который затем планировал продать устройство Службе внешней разведки России".

По словам информатора, передача компьютерного устройства в РФ не состоялась по неизвестным причинам, и оно все еще находится у Уильямс, либо она уничтожила его. Проверить это не удается, подозреваемая поменяла адрес, деактивировала свой номер телефона и удалила аккаунты в Соцсетях.

Известно, что через два дня после осады Капитолия представитель Пелоси Дрю Хэммил заявил, что из конференц-зала в офисе спикера был украден ноутбук, используемый для презентаций. Однако все же неясно, было ли это то устройство, в краже которого обвинялась Уильямс. 

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