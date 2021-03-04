Мир В Конгрессе США отменили сегодняшнее заседание из-за угрозы нового штурма Капитолия

2021-03-04 08:14

Палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий, сообщает Washington Post.

Накануне полиция Капитолия заявила, что у нее есть информация о планах некоторых экстремистов попытаться вновь ворваться в Конгресс. Правоохранители заявили, что "готовы к любым потенциальным угрозам".

"Мы уже внесли значительные улучшения в систему безопасности, включая создание физической структуры и увеличение численности персонала для обеспечения защиты Конгресса, общественности и наших полицейских", - говорится в заявлении полиции.

В то же время, служба безопасности не уточнила подробности предполагаемого нападения, сославшись на секретный характер информации.

Издание пишет, что новое нападение на Капитолий могли готовить последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, которые заявляют, что проигравший Трамп примет присягу на второй срок в четверг, 4 марта.

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