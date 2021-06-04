Мир В США назвали точную сумму ущерба зданию Капитолия из-за штурма сторонниками Трампа

2021-06-04 18:33

Минюст США оценил в $1,5 млн ущерб, нанесенный зданию Капитолию в результате штурма сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Такую цифру озвучила прокурор Мона Седки во время судебного разбирательства, сообщает The Washington Post.

Оценка ущерба была представлена в документах судебного разбирательства по делу одного из участников беспорядков. Сторона обвинения хочет взыскать эту сумму с обвиняемых, которых насчитывается 450 человек. Те, кого признают виновными в совершении менее тяжких правонарушений, заплатят по $500, а те, кто окажется виновным по более серьезной статье – $2 тыс.

Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что в основе подсчетов — подготовленная ими оценка ущерба. В результате штурма Капитолия были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.