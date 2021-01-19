Украина КАРТА Крещенские морозы: 19 января температура в Украине опустится до – 21°C

2021-01-19 10:39 112

19 января христиане празднуют Крещение, окунаются проруби и загадывают желания. В этот день практически на всей территории страны будут держаться морозы, которые к вечеру усилятся до -21°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях ожидается снег. Температура воздуха на западе днем составит -10°C...-12°C, ночью -18°C...-20°C. В других регионах страны осадков не предвидится.

На севере Украины ожидается облачная погода. Днем столбики термометров покажут -12°C...-15°C, ночью -20 °C.

В Киеве сегодня днем термометры покажут -13°C...-15°C, однако к ночи температура упадет до -20°C.

В центральных областях температура будет колебаться в пределах -11°C...-14°C, ночью похолодает до -21°C.

На востоке синоптики прогнозируют морозы. Температура днем будет -13°C...-15°C, ночью -18°C...-20°C. В южных областях ожидается переменная облачность, -10°C...-12°C днем и -16°C...-18°C ночью.

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Украина

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Тариф на распределение (транспортировку) газа для украинцев снизили до 1,79 грн за куб 2021-01-19 12:10 252
Стало известно как будут учиться школьники после завершения локдауна 2021-01-19 11:43 273
КАРТА Крещенские морозы: 19 января температура в Украине опустится до – 21°C 2021-01-19 10:39 112