Жизнь ЦЬОГО ТИЖНЯ В УКРАЇНІ ОЧІКУВАЄТЬСЯ НАДЗВИЧАЙНА СПЕКА ДО 41°С

2024-07-10 08:24

В Україні буде аномальна спека до 41°С через через поширення тропічного повітря з Африки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що цього тижня в Україні спостерігатиметься надзвичайна спека, пов’язана з поширенням тропічного повітря з північних районів Африки.

У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях температура досягне 40-41°С в період з 11 по 15 липня.

В інших регіонах синоптики прогнозують 35-38°С.

Температури в діапазоні 40-41°С наближаються до абсолютних максимумів, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень