Украина Женщина с высшим образованием. Составлен средний портрет украинского безработного

2021-01-19 18:00 77

 

По состоянию на 1 января 2021 года Госслужба занятости зарегистрировала 459 тысяч безработных украинцев, в то время как за несколько дней до Нового года их количество составляло 450 тысяч. Большинство соискателей работы являются женщинами, людьми возрастом 45-55 лет и обладателями диплома о высшем образовании.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам преобладают безработные 45-55 лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет - 29%", - говорится в сообщении.

По данным Госслужбы занятости, до потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, сфере обороны и соцстраховании.

Среди безработных есть люди, которые имеют дополнительные гарантии относительно трудоустройства.

  • соискатели работы, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;

  • граждане с инвалидностью - 22,7 тысячи;

  • демобилизованные из зоны ООС - 9,2 тысяч;

  • выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысяч;

  • внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

В прошлом году работу при содействии службы нашли 606 тысяч человек. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча соискателей были трудоустроены еще до получения официального статуса безработного. Лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, далее следуют перерабатывающая промышленность - 16% и 15% - торговля.

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