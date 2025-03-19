ВОЙНА В Украине Бойцам ВСУ возрастом до 24 лет разрешили получать высшее образование, не прерывая службу

2025-03-19 10:29

Военные Вооруженных сил Украины в возрасте 18-24 лет смогут получать высшее образование, не прерывая службу. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Telegram.

"Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, которые позволяют контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет обучаться в учреждениях высшего образования", - написал он.

По словам Умерова, для этого необходимо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.

"Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту Контракт 18-24. Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере - как в армии, так и в гражданской жизни", - отметил министр.

Проект, разработанный и представленный Министерством обороны, одобрил Кабинет министров. В ближайшее время он будет представлен на подпись президенту.