Мир На важную руководящую должность в Ватикане впервые в истории назначена женщина

2025-01-11 14:36

Итальянскую монахиню Симону Брамбиллу Папа Римский Франциск назначил на должность руководителя крупного ватиканского ведомства. Она стала префектом департамента, ответственного за все католические религиозные ордена. Об этом сообщает АР.

Данное ведомство является одним из важнейших в Ватикане. Официально известная как Дикастерия Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, она отвечает за все религиозные ордена - от иезуитов и францисканцев до сестер милосердия и меньших движений нового времени.

59-летняя Брамбилла является членом религиозного ордена миссионеров Консолата и с 2023 года занимала должность секретаря Дикастерии Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни. В новой должности она заменит уходящего на пенсию 77-летнего кардинала Жуана Браса ди Ависа.

Назначение Брамбиллы стало возможным благодаря реформе конституции Святого престола, которую Франциск провел в 2022 году и которая позволила мирянам, в том числе женщинам, возглавлять дикастерию и становиться префектами.