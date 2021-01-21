Украина фото Из Кабмина выдворили ТОП-чиновника, который пьяным катался против движения по Жилянской

2021-01-21 12:14 98

Кабмин на внеочередном заседании уволил замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это, прежде всего, ответственность перед людьми и страной", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

В свою очередь патрульная полиция рассказала подробности о скандале с Виталием Немилостивым. По данным копов, в Киеве мужчина, представившийся заместителем министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и устроил потасовку с полицией.

Отмечается, что поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно – нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

"В ходе общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. Зато водитель автомобиля сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение в подтверждение своей должности вместе с документами для управления транспортным средством", – рассказали патрульные.

В ходе рассмотрения админдела за нарушение ПДД, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего автомобиля и сообщил, что он уходит с места происшествия.

Со своей стороны патрульные приказали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал, но начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду.

Патрульные, в свою очередь, согласно ст.45 закона Украины О Национальной полиции, надели на гражданина наручники.

Отмечается, что на водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по статье об управлении в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КоАП) и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании. В настоящее время админматериалы направлены в суд, который примет решение по данному делу.

Вскоре после инцидента вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подтвердил, что нарушителя зовут Виталий Немилостивый.

"Недавно с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное происшествие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины. Его поступок неприемлем, он подрывает авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа", – рассказал вице-премьер.

Уруский считает, что "такое безответственное поведение со стороны Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра".

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