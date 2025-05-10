Украина получила еще миллиард евро от ЕС в рамках помощи за счет замороженных активов врага

Украина получила 1 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.
"Эти средства обеспечены за счет прибыли от замороженных активов центробанка россии. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.
По его словам, этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: "Агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю".
Напомним, в целом инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) предусматривает выделение Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Евросоюз.