Экономика Украина получила еще миллиард евро от ЕС в рамках помощи за счет замороженных активов врага

2025-05-10 14:36

Украина получила 1 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

"Эти средства обеспечены за счет прибыли от замороженных активов центробанка россии. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

По его словам, этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: "Агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю".

Напомним, в целом инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) предусматривает выделение Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Евросоюз.