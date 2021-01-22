Курьезы фото Минздрав Украины ввел в бланках направления на тестирование третий пол

2021-01-22 21:36 98

Министерство здравоохранения официально ввело в бланк направления на тестирование на Covid-19 "неизвестный пол".

"Предоставляем бланк направления на лабораторное тестирование материала от лица, которое соответствует определению случая Covid-19, утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 28.03.2020 № 722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (Covid-19)", - говорится в ответе Директората медицинского обеспечения "Украинскии новостям".

Как можно увидеть в бланке, теперь в графе пол доступно три ответа - мужской, женский и неизвестно.

В Соцсетях такое новшество было воспринято с традиционным юмором. Пользователи интернет моментально принялись мастерить фотожабы по этой теме и писать ироничные комментарии.

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