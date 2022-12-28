ВОЙНА В Украине видео Следующий год должен стать решающим в войне против рф, - Зеленский

2022-12-28 19:30

 

Следующий год должен стать решающим в войне против России. Руководство страны понимает все риски, и какие результаты необходимо продемонстрировать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", - отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что благодарен специалистам оборонного сектора за то, что удалось наладить не только отправку отремонтированной техники на поле боя, но и взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству.

Ранее мы писали, что в Луганской области ВСУ продолжают продвигаться в районе Сватово - Кременная, в Донецкой области войска РФ не прекращают штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а под Мелитополем Запорожской области враг готовится к "битве века".

 

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