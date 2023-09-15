Жизнь В Украине хотят ввести прокурорский надзор за рассмотрением дел о пьянстве за рулем

2023-09-15 14:35

У Верховній Раді пропонують запровадити ОБОВ'ЯЗКОВУ УЧАСТЬ ПРОКУРОРА в адмінсправах про нетверезе водіння.

Чинні положення статті 250 Кодексу про адміністративні правопорушення не визначають обов’язкової участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 130 КУпАП («Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»).

«Фактично наразі, під час розгляду судом справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 130 КУпАП, судді беруть на себе роль прокурора, замість того, щоб залишатись нейтральною особою, що, в свою чергу, ставить під сумнів справедливість їх рішень та дає підстави громадянам України звертатися за захистом власних прав до Європейського суду з прав людини.

Така ситуація дає ЄСПЛ підстави для ухвалення рішень не на користь України, аргументуючи це порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) у зв’язку з небезсторонністю суду з огляду на відсутність сторони обвинувачення під час провадження у справі про адміністративне правопорушення