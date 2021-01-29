Политика В Facebook планируют резко уменьшить количество политического контента в Соцсети

2021-01-29 17:29 70

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в компании сейчас ищут способ уменьшить количество политического контента в ленте новостей, сообщает Engadget. При этом Соцсеть должна соблюсти свой принцип не ограничивать возможности пользователей свободно выражать свои мысли.

"Люди не хотят, чтобы политика и борьба доминировали во время пользования Соцсетью", - сказал Цукерберг.

По его словам, компания навсегда остановит рекомендации групп, которые занимаются политическими вопросами.

Ранее определенные правила для политических групп вводились перед выборами президента США, но теперь Цукерберг хочет это сделать перманентным на платформе, при чем не только в США.

В то же время Цукерберг не уточнил, как компания будет решать, что является политическим содержанием, а что нет.

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