Украина КАРТА Сегодня ожидается ухудшение погодных условий - водителей Киева предупредили о гололеде

2021-02-02 10:38

Сегодня, 2 февраля, в столице ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные на Укргидрометцентра.

"В Киеве на дорогах будет удерживаться гололедица (I уровень опасности, желтый).

По прогнозу синоптиков во вторник будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10 градусов мороза, днем ​​- 3-5 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Для предупреждения аварийных ситуаций КК "Киевавтодор" обрабатывает дороги города противогололедными материалами.

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