Сегодня, 2 февраля, в столице ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные на Укргидрометцентра.
"В Киеве на дорогах будет удерживаться гололедица (I уровень опасности, желтый).
По прогнозу синоптиков во вторник будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10 градусов мороза, днем - 3-5 градусов мороза", - говорится в сообщении.
Для предупреждения аварийных ситуаций КК "Киевавтодор" обрабатывает дороги города противогололедными материалами.
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