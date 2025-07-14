Політика Євросоюз відкриває програму грантів на 10 млрд євро, які підуть на відбудову і відновлення України

2025-07-14 16:44

Європейський союз відкриває програму гарантій та грантів на 3 млрд євро, що дозволить додатково залучити 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я хочу також оголосити про виплати більше ніж EUR3 млрд на український механізм. Це - гарантії, гранти. Ми підписали це сьогодні… це надасть нам можливість відкрити новий шлях для нових EUR10 млрд на реконструкцію та відбудову України", - зазначила вона.

У свою чергу прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також повідомила, що "на цій конференції ми домовилися про обладнання на суму понад 10 мільярдів євро".

"Але для відновлення, грошей недостатньо, інженерів, архітекторів чи працівників недостатньо - нам потрібно щось більше, щось інше, і це почуття, настрій, почуття, які проявив український народ. Вони люблять свою країну, люблять свободу. Вони продемонстрували готовність гарантувати світле майбутнє для своїх дітей. Без цього все, що ми робимо, було б безглуздим", - наголосила Мелоні.

Також президентка президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок роботи Європейського флагманського фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла.

"Я хочу зараз оголосити про початок роботи першого Фонду глобальної підтримки, глобальної реконструкції та реновації України", - зазначила вона.

"Разом з приватним сектором це надасть можливість інвестицій в енергетику, в критичні технології. Щоб підвищити ці можливості, ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.