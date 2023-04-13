Экономика США помогут Украине финансами: планируется новая грантовая поддержка

2023-04-13 22:42

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила дальнейшие планы Вашингтона финансово поддерживать Украину. Белый дом планирует обеспечить Киев до сентября 2023 года дополнительной финансовой поддержкой и другими формами помощи.

Об этом Джанет Йеллен сказала во время международного круглого стола по поддержке Украины, организованного МВФ и Всемирным банком, сообщает Укринформ.

«У нас есть текущие планы по предоставлению дополнительной помощи (Украине – ред.) до сентября – все это гранты, а также обеспечить поддержку энергетической безопасности на раннем этапе восстановления», — сказала глава американского минфина.

Она обратила внимание, что поддержка и помощь Украине – это общее дело союзников.

«Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать», — ометила Джанет Йеллен.

Она также подчеркнула важность «международной коалиции» стран, которые ввели мощное давление санкций на россию и продолжают усиливать его. Это, по ее словам, «ограничивает доступ россии к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск». Кроме того, по ее мнению, благодаря международному эмбарго и введенным ограничениям цен на российскую нефть и нефтепродукты, рф теряет ключевой источник доходов, но при этом сохраняется стабильность на мировом нефтяном рынке.

По информации Йеллен, государственный доход россии от налогов на энергоносители упал более чем на 40% только с момента введения ценовых ограничений на нефть по сравнению с прошлым годом.