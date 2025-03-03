Мир Администрация Трампа отказалась от более 90% помощи иностранным государствам

2025-03-03 09:36

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает CNN.

"В общей сложности около 5800 грантов USAID были прекращены, а более 500 грантов USAID были удержаны. Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет около 57 млрд долларов", - говорится в заявлении администрации Трампа.

В документе также сказано, что помимо прекращения действия грантов USAID было прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов.

Осталось еще 297 контрактов, которые необходимо пересмотреть, отметили в Трампа.

 

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