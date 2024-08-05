Экономика Украина получила почти 4 млрд долларов безвозвратного гранта от США

2024-08-05 20:48

Шмигаль сразу сообщил, на что потратят деньги.

Украина через Всемирный банк получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от Соединенных Штатов Америки, сообщил в понедельник, 5 августа, премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Глава правительства отметил, что это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. В общем, ожидается, что в этом году от Вашингтона поступит 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит завершить бюджетный год.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", - уточнил Шмигаль назначение гранта.

Напомним, в начале июля Украина получила $2,2 млрд очередного транша от МВФ. На эти средства правительство планировало профинансировать критические расходы бюджета, социальную помощь, зарплаты медиков и учителей.

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