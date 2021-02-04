Политика фото Впервые в истории главой ЦРУ может стать бывший посол США в РФ

2021-02-04 11:42

Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в Сенат на пост директора Центрального разведывательного управления кандидатуру Уильяма Бернса, сообщает пресс-служба Белого дома. В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ.

Во времена президентства Барака Обамы Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом в России.

Впервые о намерении назначить Бернса главой ЦРУ Байден объявил еще 11 января. Тогда он сказал, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

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